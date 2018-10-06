МЗС: Угорщина діє так, ніби Закарпаття - її територія

Угорщина почала діяти так, немов Закарпаття її територія.

Про це в коментарі DT.UA заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

За словами Боднара, мова йде не лише про видачу паспортів або запровадження посади "урядового вповноваженого, відповідального за розвиток Закарпатської області" Угорщиною.

"Якщо Україна не реагуватиме на такі дії Будапешта, то ця безкарність призведе до непередбачуваних наслідків. Наша мета - показати, що на регіон поширюється український суверенітет, який ми захищатимемо", - наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, Київ вислав угорського консула з Берегового.