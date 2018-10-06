На лінії розмежування з боку окупованої території померла літня жінка

Сьогодні, у суботу 6 жовтня, на лінії розмежування з боку окупованой території померла літня жінка. Про це повідомляє Уповноважений з прав людини у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський на своїй сторінці в Facebook.

Він повідомив, що жінка перетинала лінію розмежування по коридору "Горлівка - Бахмут".

"За отриманою інформацією від очевидців події, жінці стало погано, вона втратила свідомість, викликали швидку допомогу, але лікарі нічого зробити не змогли. Я зв'язався з прикордонною службою та СЦКК, з'ясовуємо більш детальну інформацію по інциденту", - повідомив Лисянський.

Він також уточнив, що померла жінка 1957 року народження була мешканкою окупованого міста Торез.