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Сергій Шелухін, український вчений, історик, письменник, громадський і політичний діяч

На лінії розмежування з боку окупованої території померла літня жінка

6 жовтня, 2018 - 20:57

Сьогодні, у суботу 6 жовтня, на лінії розмежування з боку окупованой території померла літня жінка. Про це повідомляє Уповноважений з прав людини у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський на своїй сторінці в Facebook.

Він повідомив, що жінка перетинала лінію розмежування по коридору "Горлівка - Бахмут".

"За отриманою інформацією від очевидців події, жінці стало погано, вона втратила свідомість, викликали швидку допомогу, але лікарі нічого зробити не змогли. Я зв'язався з прикордонною службою та СЦКК, з'ясовуємо більш детальну інформацію по інциденту", - повідомив Лисянський.

Він також уточнив, що померла жінка 1957 року народження була мешканкою окупованого міста Торез.

Джерело: День

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