На Прикарпатті відновлять вузькоколійку до "Кедрової палати" Шептицького

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу разом з Брошнів-Осадською об'єднаною територіальною громадою працює над проектом відновлення старої вузькоколійки.

Про це під час Ярмарку вакансій в Івано-Франківську заявила професор кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Ліліана Гораль, пише Курс.

"Брошнів-Осадська ОТГ хоче реконструювати стару колію, використовуючи її для перевезення лісу та туристичних послуг. Це стара вузькоколійка. Наразі ми робимо техніко-економічне обґрунтування проекту, з яким об’єднана громада буде працювати вже з європейськими структурами", - повідомила Гораль.

Відомо, що йдеться про вузькоколійку, яка з’єднувала свого часу селище Брошнів-Осада з Осмолодою. Її протяжність - близько 70 км. Вузькоколійка існувала ще за часів Австро-Угорщини й була прокладена до резиденції митрополита Шептицького, відомої під назвою "Кедрова палата", що в урочищі Підлюте Рожнятівського району.

Раніше на цій вузькоколійці працював батько глави УГКЦ Святослава (Шевчука).

На створення проекту відновлення вузькоколійки з обласного бюджету скеровано 50 тис. грн.