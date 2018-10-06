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Наступного року на ремонт доріг районного значення піде 17,7 млрд гривень, - Гройсман

6 жовтня, 2018 - 19:58
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Наступного року уряд Володимира Гройсмана продовжить об'ємне фінансування ремонту місцевих автошляхів. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає урядова прес-служба.

"Ми затвердили план на 2018-2022 рік – за 5 років з’єднати всі обласні центри. Наступного року виділяємо 17,7 млрд грн на місцеві дороги – в райцентрах, куди руки держави не доходили десятиліттями", - пообіцяв Гройсман.

Окрім того, він нагадав, що з вересня 2018-го Кабмін впровадив нові норми проектування та будівництва автомобільних шляхів, "аби якість та рівень безпеки були такі, як в Європі".

"Це дасть можливість уникнути величезного виклику - смертності на дорогах. Тож будемо посилювати наші вимоги і контроль", - наголосив прем'єр.

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