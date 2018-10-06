Не платимо жодної гривні за погано зроблені дороги, - Гройсман

Масштаб виконаних робіт у будівництві доріг у 2018 році безпрецедентний - кількість лабораторних перевірок йде на тисячі. І на 2019 рік у державному бюджеті України для виконання дорожніх робіт передбачено 56 млрд грн.

Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

"Цього року ми забезпечили безпрецедентний рівень і обсяг ремонту, реконструкції доріг – по кожному регіону. Ми не беремося за справу, аби потім її кинути. Ми щороку перевиконуємо навіть ті завдання, які ставимо перед собою. Наступного року закладаємо 56 млрд грн на виконання дорожніх робіт", - сказав Гройсман.

Він відзначив, що головний показник ефективності всіх кроків – якісні і безпечні дороги, яких стає дедалі більше. За процесом спостерігають Державна аудиторська служба, яка веде фінансовий облік, а також фахівці державного підприємства "Дорожній контроль якості".

"Держаудитслужба постійно перевіряє фінансову звітність, плюс існує система лабораторних досліджень. Бригади роблять проби і визначають, чи відповідає технологія нормам. Жодної гривні ми не платимо за погано зроблені дороги. Цього року зроблено біля 3 тис. таких досліджень. Плюс 300-400 різних перевірочних заходів, які дозволяють добиватися якості", - повідомив глава уряду.

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