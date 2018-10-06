Основні пункти резолюції Сенату щодо визнання Голодомору геноцидом

Резолюція Сенату №435 – Резолюція виражає позицію Сенату, що 85-річчя Українського голоду 1932-1933 років, відомого як Голодомор, має слугувати нагадуванням про політику репресій Радянського Союзу проти народу України.

Про це йдеться на сайті Українського інституту національної пам'яті з посиланням на офіційний сайт Конгресу.

Отже, Сенат вирішив:

(1) пам’ятаючи 85-ту річницю Голодомору 1932-1933 років, висловлює найглибші співчуття жертвам, тим, що вижили у цій трагедії та їхнім сім’ям;

(2) засуджує систематичні порушення прав людини радянським урядом, у тому числі свободу на самовизначення українського народу та свободу слова;

(3) визнає висновки Комісії про Український Голодомор, поданої до Конгресу 22 квітня 1988 року, в тому числі у частині "Йосип Сталін та його оточення вчинили геноцид проти українців у 1932-1933 роках";

(4) заохочує до розповсюдження інформації щодо Голодомору 1932-1933 рр. із метою розширення світових знань про цю штучну трагедію;

(5) підтримує постійні зусилля народу України в роботі із забезпечення демократичних принципів, вільної ринкової економіки та поваги до прав людини, щоб Україна могла реалізувати свій потенціал як важливого стратегічного партнера США у цьому регіоні світу, і щоб відобразити волю її людей.

Нагадаємо, Сенат США офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу.