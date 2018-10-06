Парубій розказав, коли підпише постанову щодо санкцій проти телеканалів NewsOne і "112 Україна"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підпише постанову про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до юридичних осіб, пов'язаних з телеканалами, після розгляду поданих проектів постанов про її скасування. Про це спікер українського парламенту заявив сьогодні під час робочого візиту до Грузії, повідомляє прес-служба ВР.

Зокрема, Парубій уточнив журналістам, що "були внесені, та, відповідно до закону України про Регламент, зареєстровані, дві постанови щодо скасування цього рішення парламенту".

За його словами, для підписання первинного рішення ці постанови мають бути винесені на розгляд Верховної Ради та відхилені.

При цьому Парубій зазначив, що розгляд відповідних постанов відбудеться вже на найближчому пленарному тижні, та висловив переконання, що вони таки будуть відхилені.

"У мене немає жодних сумнівів, що вони будуть відхилені, - у той же момент це дає мені можливість підписати постанову щодо санкцій, і вона тут же вступає в дію. Я впевнений, що Рада національної безпеки і оборони України теж не буде баритися з вивченням цієї ситуації і з прийняттям відповідного рішення", - сказав він.

Раніше стало відомо, що нардепи Олександр Вілкул та Нестор Шуфрич зареєстрували у парламенті постанову про скасування рішення Верховної Ради про введення санкцій проти низки ЗМІ, принятого на засіданні 4 жовтня.

Нагадаємо, у четвер парламент закликав Раду національної безпеки та оборони України (РНБО) запровадити санкції проти телеканалів NewsOne і "112 Україна". Проект постанови № 9157 "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" підтримали 229 народних депутатів.

Керівництво телеканалу "112 Україна" звернулося з проханням про допомогу до міжнародного співтовариства, а також організацій Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, "Репортери без кордонів" та Європейської федерації журналістів.

Телеканал "112 Україна" наполягає, що протягом всього періоду свого існування він дотримується принципів журналістської роботи, на рівних правах надає можливість для висловлення своєї позиції всім українським політикам, представникам органів влади та незалежним експертам, а також принципово не уникає висвітлення гострих політичних і соціальних тем, і що саме така позиція телеканалу викликає і викликатиме спротив з боку окремих політиків і політичних сил.