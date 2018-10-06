Помпео прибув до Японії задля обговорення політики щодо Північної Кореї

Держсекретар США Майк Помпео у суботу, 6 жовтня, прибув до Токіо для переговорів з японською владою перед візитом до Північної Кореї (КНДР).

Про це повідомляє AP.

Повідомляється, що Помпео має зустрітися із прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе та міністром закордонних справ Таро Коно, щоб обговорити політику щодо Пхеньяна.

Зазначається, що після візиту до Японії Помпео попрямує до Північної Кореї, де, як очікується, має зустрітися із лідером країни Кім Чен Ином.

За словами держсекретаря США, його місія полягає у тому, щоб "впевнитися, що ми (КНДР і США - ред.) розуміємо один одного, щоб дійсно досягти тих цілей та зобов'язань, про які було домовлено" на саміті в Сінгапурі. Також, він додав, що буде плануватися другий саміт американського та північнокорейського лідерів.

Крім того, пізніше держсекретар США має відвідати Китай. Очікується, що там його переговори з владою будуть більш напруженими, через митний конфлікт між США та КНР, а також звинувачення у втручанні Пекіна у внутрішні справи Вашингтона.