Понад 350 палестинців постраждали в сутичках на кордоні сектора Гази

Не менш 376 палестинців постраждали в п’ятницю в результаті сутичок з ізраїльськими військовослужбовцями на кордоні сектора Гази.

Про це повідомило місцеве агентство WAFA з посиланням на міністерство охорони здоров’я анклаву.

За даними агентства, три палестинці загинули. Зазначимо, що ізраїльські військові застосовують проти протестувальників вогнепальну зброю і сльозоточивий газ.

Раніше в п’ятницю Ізраїль пригрозив жорсткою реакцією на будь-які напади з сектора Гази і агресивні дії проти жителів єврейської держави. У відповідь контролюючий прибережний анклав рух ХАМАС заявив про готовність залучити ще більшу кількість протестувальників до акцій уздовж східного кордону сектора.

"Ніщо не зможе перешкодити людям продовжувати марші в ім’я досягнення своїх цілей і реалізації їх права на гідне життя на своїй землі", — відзначили представники руху.

Нагадаємо, ООН закликає допомогти з фінансуванням агентства з питань біженців з Палестини.