Примусове годування Сенцова є різновидом тортур, - Amnesty International

Український підрозділ правозахисної організації Amnesty International вважає тортурами примусове годування українського політв'язня, режисера Олега Сенцова. Про це йдеться у повідомленні організації на сторінці у Facebook.

"Ми заявляємо про недопустимість примусового годування, яке є фактично різновидом тортур, і вимагаємо надання Олегу своєчасної та ефективної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Олег Сенцов припинив голодування. Російська сторона офіційно повідомила про заяву Сенцова, однак причин не назвала. За словами адвоката Сенцова, рішення про припинення голодування прийнято після того, як російські лікарі і тюремники висунули ультиматум Сенцову, запропонувавши або добровільно припинити голодування, або погодитися на примусове годування.

Російські ЗМІ з посиланням на заступника директора Федеральної служби виконання покарань РФ (ФСВП) Валерія Максименка повідомляли, що Сенцов припинив голодування і дієтологи Москви розробили для нього спеціальну дієту для виведення його з голодування.

Нагадаємо, Олег Сенцов оголосив голодування 14 травня 2018 року. Основною вимогою було відпустити на волю українців, які стали політв'язнями Кремля.

Про критичний стан здоров'я українця заявляли в ООН, висловивши стурбованість. За прогнозами лікарів, четверта криза, яка характеризується відмовою органів, могла розпочатися будь-якої миті. Сенцов через погіршення стану здоров'я написав заповіт на свою творчість.

Уповноважений РФ з прав людини Тетяна Москалькова назвала стан незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова "стабільним" і заявила, що йому "скоригували програму лікування".