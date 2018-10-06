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Сергій Шелухін, український вчений, історик, письменник, громадський і політичний діяч

Рада Європи і ФІФА підписали меморандум про порозуміння

6 жовтня, 2018 - 16:52
Фото Reuters

Рада Європи і ФІФА підписали меморандум про порозуміння з метою зміцнення співробітництва у сферах, які становлять взаємний інтерес.

Документ підписали генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд та президент ФІФА Джованні Інфантіно, повідомляє Укрінформ у Страсбурзі.

«Ця знакова домовленість зосереджена на чотирьох головних сферах співробітництва: права людини, належне урядування у спорті, безпека футбольних матчів, спільний діалог та співпраця у рамках проведення головних спортивних подій, а також міжінституційне співробітництво, включаючи обмін передовим досвідом та координацію ініціатив», - розповіли у Раді Європи.

Раніше Рада Європи також підписала меморандуми про співробітництво із Світовим антидопінговим агентством, а також з УЄФА.

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