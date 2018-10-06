Росія перетнула всі можливі червоні лінії, - екс-держсекретар США

Для США і Європейського Союзу важливо продовжувати політику санкцій і тиску на Росію, переконана Кондоліза Райс, екс-радник президента США з питань безпеки і 66-й державний секретар США.

Про це вона заявила в інтерв'ю журналу Новое Время, коментуючи питання про те, як довго ще буде Росія "тестувати межі дозволеного" - з урахуванням агресії в Україні та застосування нервово-паралітичної речовини Новачок у британському Солсбері.

"Я вважаю, що ці межі вже перейдено, - підкреслила Райс. - На щастя, ми з нашими європейськими союзниками змогли домовитися про колективні санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму і дії на Донбасі. І, я думаю, важливо продовжувати".

Зокрема, додала екс-Держсекретар США, важливо знайти спосіб "відмовитися від російського газу і Північного потоку", будівництво якого вона назвала "не дуже хорошою ідеєю".

Райс також зазначила, що в контексті стримування Росії необхідною є і підтримка української армії з боку країн Заходу, зокрема США.

"У цьому плані я підтримую озброєння українських військових, підтримую дислокацію добре озброєних батальйонів НАТО у Польщі та країнах Балтії. Російський уряд уже перетнув усі можливі червоні лінії та заслуговує адекватної відповіді", - резюмувала вона.