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Сергій Шелухін, український вчений, історик, письменник, громадський і політичний діяч

Росія приховує інформацію про стан здоров'я Балуха, - Денисова

6 жовтня, 2018 - 11:20
Фото: RFE/RL

Російська влада досі не надала інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Володимир Балуха.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

Денісова зазначила, що кілька місяців намагається домогтися від РФ інформації про стан Балуха. Однак досі приходили відповіді без будь-якої конкретики. Також вона повідомила, що її російська колега Тетяна Москалькова звернулася до ФСВП з клопотанням про доступ Денісової до політв'язня.

"Нічого нового, крім банальної відписки. А ось результати розгляду звернення Москалькова обіцяє повідомити окремо", - зазначила вона.

Джерело: День

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