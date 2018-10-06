Росія приховує інформацію про стан здоров'я Балуха, - Денисова

Російська влада досі не надала інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Володимир Балуха.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

Денісова зазначила, що кілька місяців намагається домогтися від РФ інформації про стан Балуха. Однак досі приходили відповіді без будь-якої конкретики. Також вона повідомила, що її російська колега Тетяна Москалькова звернулася до ФСВП з клопотанням про доступ Денісової до політв'язня.

"Нічого нового, крім банальної відписки. А ось результати розгляду звернення Москалькова обіцяє повідомити окремо", - зазначила вона.