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Сергій Шелухін, український вчений, історик, письменник, громадський і політичний діяч

Росіяни використовують фейкові канали та пости задля пропаганди серед британських підлітків

6 жовтня, 2018 - 12:16
Фото Reuters

Російські інтернет-тролі використовують фейкові пости зі знаменитостями для пропаганди серед британських підлітків.

Про це повідомляє The Times.

За даними видання, таємна пропагандистська кампанія Кремля мала на меті "посіяти смуту" в молодому суспільстві Заходу.

The Times вказує, що російські інтернет-тролі позиціонувалися як шанувальники Гаррі Поттера і використовували фото знаменитостей, таких як актриса Емма Уотсон, для залучення підлітків в соціальних мережах.

Тисячі молодих британців були підписані на фінансований Кремлем YouTube-канал Блю Пітер російської пропаганди (the Blue Peter of Russian propaganda), який намагався створити плутанину щодо отруєння в Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Масштаби російської кампанії з дезінформації було викрито після аналізу більше трьох мільйонів твітів та інших повідомлень в соціальних мережах, зібраних американськими дослідниками.

Нагадаємо, з початку року спецслужби Росії здійснили 35 атак на українські автоматизовані системи та об’єкти критичної інфраструктури.

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