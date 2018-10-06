Саудівський принц передрік зникнення РФ зі світового ринку нафти

Після 2030 року виробництво нафти в Росії може скоротитися настільки, що вона зникне з ринку нафти.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед Аль Сауд, передає РБК-Україна.

За словами Аль Сауда, попит на нафту буде зростати до 2030 року більш ніж на 1% на рік. У той же час, за розрахунками Саудівської Аравії, після 2030 року багато виробників нафти зникнуть.

"Так, наприклад, ми вважаємо, що Китай різко скоротить видобуток, якщо не зникне як виробник, вже за п'ять років... Через 19 років виробництво нафти в Росії сильно скоротиться, якщо не зникне зовсім", - зазначив він.

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