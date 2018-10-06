"Смерті ми не потрібні": Опублікували лист Клиха до Сенцова

Правозахисниця Марія Томак опублікувала у Facebook лист українського політв’язня Станіслава Клиха до ув’язненого у Росії режисера Олега Сенцова.

Як повідомляє Томак, лист їй передала мати Станіслава Клика, Тамара, яка відвідала сина у колонії в Росії наприкінці вересня. Лист був написаний до того, як Олег Сенцов 5 жовтня заявив про припинення голодування.

«Привіт, Олеже!

Передаю тобі великий привіт із в’язниці міста Верхньоуральська Челябінської області. Стежу за твоїм станом і голодуванням в «Новій газеті» (російське видання – ред.). Якщо у тебе дуже погане здоров’я, я б просив тебе припинити голодування. Смерті ми не потрібні, ти потрібен своїй мамі та дітям. Я тебе не засуджуватиму, якщо ти припиниш голодування, але, тим не менше, розумію, що все це дістало, особливо обіцянки якнайшвидшого звільнення в листах. Я такі листи теж отримую і це так само дратує, як і тебе, але потрібно розуміти, що люди, які з усього світу пишуть листи, бажають нам добра. З моменту твого голодування проблемі українських політв’язнів стали приділяти більше уваги. За це, думаю, ми всі тобі вдячні.

Станіслав Клих

ФКУ-Т Верхньоуральськ

P.S. Отримав від тебе листівки ще в Грозному в 2016-му. Бажаю, не дивлячись ні на що, повернутися до своїх дітей».

Нагадаємо, Олег Сенцов припинив голодування через погрози лікарів "перетворити його на овоч".