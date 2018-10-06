Стала відома дата розгляду у Раді подання на Колєснікова і Вілкула

Подання генерального прокурора України про притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів з Опозиційного блоку Олександра Вілкула і Дмитра Колєснікова Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради розгляне 8 жовтня. Про це повідомляє прес-служба Апарату ВР.

Зазначається, зокрема, що подання генпрокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула розглядатиметься о 10:00, а подання на Колєснікова о 14:00.

До участі у засіданні Комітету запрошений генеральний прокурор.

Зазначається, що після цього ці питання можуть бути проголосовані у сесійній залі.

Нагадаємо, 18 вересня генеральний прокурор Юрій Луценко повторно вніс до Верховної Ради подання на депутатів Вілкула, Дунаєва і Колєснікова, оскільки минулої сесії Регламентний комітет повернув Голові Верховної Ради Андрію Парубію ці подання.

Екс-голову Дніпропетровської ОДА Вілкула підозрюють у земельних махінаціях, Колєснікова - у зловживанні службовим становищем на посаді голови Агентства держмайна.