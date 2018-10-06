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Сергій Шелухін, український вчений, історик, письменник, громадський і політичний діяч

Торгова угода між США, Мексикою та Канадою включає обмеження бізнесу з КНР

6 жовтня, 2018 - 09:30
Фото Reuters

Нова торгова Угода Сполучених Штатів, Мексики і Канади (USMCA) включає положення про обмеження угод у сфері торгівлі з Китаєм.

Про це заявив в п’ятницю в інтерв’ю агентству Reuters міністр торгівлі США Уілбур Росс.

Відповідне положення він назвав "кроком в спробі закрити лазівки” в торгових угодах, які призначалися для “легітимізації” дій Китаю в сферах торгівлі, інтелектуальної власності і субсидування промисловості. Міністр пояснив, що, згідно з цим пунктом угоди, якщо будь-яка з трьох держав укладе торговельну угоду з “країною з неринковою економікою”, дві інші можуть вийти з угоди через шість місяців і сформувати свою власну двосторонню торговельну угоду. “Це логічно, це свого роду отруйна пігулка", — зазначив Росс.

Відповідаючи на питання про те, повторять США подібне положення в нових торговельних угодах, наприклад з Японією або ЄС, голова Мінторгівлі США підкреслив: "Подивимося, воно, безумовно, допомагає нам у ситуації з Мексикою і Канадою незалежно від того, чи ми використаємо його з кимось ще". Разом з тим, продовжив він, прецедент створено, США буде надалі легше повторити це положення в текстах нових торгівельних угод. "Люди можуть прийти до розуміння того, що це одна з ваших неодмінних умов для укладання угоди", — зазначив міністр.

Росс також заявив, що не варто очікувати значного поступу у врегулюванні торгівельної суперечки з Китаєм до проміжних виборів до Конгресу, які пройдуть на початку листопада.

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