Торгова угода між США, Мексикою та Канадою включає обмеження бізнесу з КНР

Нова торгова Угода Сполучених Штатів, Мексики і Канади (USMCA) включає положення про обмеження угод у сфері торгівлі з Китаєм.

Про це заявив в п’ятницю в інтерв’ю агентству Reuters міністр торгівлі США Уілбур Росс.

Відповідне положення він назвав "кроком в спробі закрити лазівки” в торгових угодах, які призначалися для “легітимізації” дій Китаю в сферах торгівлі, інтелектуальної власності і субсидування промисловості. Міністр пояснив, що, згідно з цим пунктом угоди, якщо будь-яка з трьох держав укладе торговельну угоду з “країною з неринковою економікою”, дві інші можуть вийти з угоди через шість місяців і сформувати свою власну двосторонню торговельну угоду. “Це логічно, це свого роду отруйна пігулка", — зазначив Росс.

Відповідаючи на питання про те, повторять США подібне положення в нових торговельних угодах, наприклад з Японією або ЄС, голова Мінторгівлі США підкреслив: "Подивимося, воно, безумовно, допомагає нам у ситуації з Мексикою і Канадою незалежно від того, чи ми використаємо його з кимось ще". Разом з тим, продовжив він, прецедент створено, США буде надалі легше повторити це положення в текстах нових торгівельних угод. "Люди можуть прийти до розуміння того, що це одна з ваших неодмінних умов для укладання угоди", — зазначив міністр.

Росс також заявив, що не варто очікувати значного поступу у врегулюванні торгівельної суперечки з Китаєм до проміжних виборів до Конгресу, які пройдуть на початку листопада.