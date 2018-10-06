У Чорнобильській зоні запрацювала перша сонячна електростанція

У Чорнобильській зоні відчуження ввели в експлуатацію першу сонячну електростанцію. Вона побудована практично навпроти саркофага над четвертим енергоблоком, який вибухнув в 1986 році.

Про це повідомляє Reuters.

Монтаж сонячної станції потужністю один мегават завершився ще у грудні 2017 року.

Це спільний проект української компанії «Батьківщина» і німецької Enerparc AG вартістю близько 1 мільйона євро.

Комплекс з 3,8 тисячі панелей виробляє електроенергії достатньо для забезпечення двох тисяч квартир.

Агентство також відзначає, що вперше з 2000 року, коли остаточно була зупинена ЧАЕС, на цій території проведена електроенергія.

"Це не просто ще одна сонячна електростанція — це єдина станція, яка знаходиться за 100 метрів від ядерного реактора, що вибухнув в 1986 році. Важко переоцінити символіку цього проекту", — сказав журналістам виконавчий директор компанії-партнера проекту Solar Chernobyl LLC Євген Варягін.