У дитсадку на Хмельниччині отруїлися 26 дітей і 5 дорослих

Кількість людей, які госпіталізовані з симптомами гострої кишкової інфекції, у Нетішині Хмельницької області сягнула 31 людини, серед яких 26 дітей з одного й того ж дитсадочка, а також п'ятеро дорослих, четверо з яких працюють у ДНЗ. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДУ "Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України".

"Станом на 11 годину 6 жовтня 2018 року до інфекційного відділення комунального закладу Нетішинської міської ради "Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішина" госпіталізовано 31 особу, в т.ч. 26 дітей віком 3-6 років, та 4 працівників закладу (три вихователя та один помічник вихователя), а також 19-річний чоловік, який контактував з працівниками дошкільного закладу. Всі діти є вихованцями ДНЗ (ясла-садок комбінованого типу) №6 "Райдуга" м. Нетішин Хмельницької області (групи: №№ 3,7,8,9,10,12)", - повідомили в установі.

Як зазначається, основні клінічні прояви у пацієнтів - підвищення температури до 38-40 градусів, нудота, блювота, пронос, загальна слабкість, болі в животі (наявність симптомів гострої кишкової інфекції).

Проводиться епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів.

"У приміщеннях дошкільного закладу проведена заключна дезінфекція. З метою виявлення носіїв проведено раптове обстеження 6 працівників харчоблоку, 11 вихователів та помічників вихователів груп та 1 працівника пральні на наявність збудників патогенного стафілококу та патогенних кишкових інфекцій. Встановлено медичне спостереження за контактними дітьми та дорослими", - додали в установі.

Напередодні питну водопровідну воду з харчоблоку та випорожнення від захворівших дітей дослідили на наявність антигену ротавірусу і його не виявили. Результати бактеріологічних досліджень проб харчових продуктів, проб питної води та змивів з об’єктів навколишнього середовища дошкільного закладу щодо патогенної мікрофлори (в т.ч. наявність сальмонел), будуть отримані 8-9 жовтня поточного року.