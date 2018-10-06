У Конго внаслідок ДТП загорілася цистерна з пальним, 50 людей загинули

У Демократичній Республіці Конго внаслідок зіткнення цистерни з пальним з іншим транспортним засобом загинули 50 людей, повідомляє AFP.

Як наголошується, аварія сталася на автомагістралі, що об'єднує столицю країни Кіншасі з єдиним портом ДР Конго на Атлантичному океані Матаді.

"У нас близько 50 загиблих і ще 100 осіб отримали опіки другого ступеня", - повідомив заступник губернатора Центральній провінції Конго Атоу Матубуана Нкулукі.

При цьому видання додає, що пожежа швидко розповсюджується на прилеглі будинки.