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Сергій Шелухін, український вчений, історик, письменник, громадський і політичний діяч

У Конго внаслідок ДТП загорілася цистерна з пальним, 50 людей загинули

6 жовтня, 2018 - 18:37

У Демократичній Республіці Конго внаслідок зіткнення цистерни з пальним з іншим транспортним засобом загинули 50 людей, повідомляє AFP.

Як наголошується, аварія сталася на автомагістралі, що об'єднує столицю країни Кіншасі з єдиним портом ДР Конго на Атлантичному океані Матаді.

"У нас близько 50 загиблих і ще 100 осіб отримали опіки другого ступеня", - повідомив заступник губернатора Центральній провінції Конго Атоу Матубуана Нкулукі.

При цьому видання додає, що пожежа швидко розповсюджується на прилеглі будинки.

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