Україна – назва нашої землі з найдавніших часів
Сергій Шелухін, український вчений, історик, письменник, громадський і політичний діяч

У Латвії проходять парламентські вибори

6 жовтня, 2018 - 13:08
Фото LEDA

Вперше до влади в Латвії може прийти проросійська партія

У Латвії сьогодні, 6 жовтня, проходять вибори до Сейму, в боротьбі беруть участь 16 партій і політичних об'єднань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Повідомляється, що, за даними опитувань, до Сейму проходять не менше трьох партій. Підтримку близько 15% має демократична партія Saskana, яка орієнтована на проросійського виборця. Далі йде "Союз зелених і селян" (9,8%), третє місце може зайняти нова партія KPV LV - "Кому належить держава" (9,3%). Інші політичні сили мають небагато шансів на потрапляння в парламент.

Попередні дані вказують на те, що існує можливість приходу проросійської Saskana до влади, яка до цього завжди перебувала в опозиції. На минулих виборах вона вже перемагала, але не увійшла до коаліції. У той же час на сьогодні партія засуджує анексію Криму і розірвала співпрацю з "Єдиною Росією".

Нагадаємо, раніше Глава МЗС Латвії заявив, що Україна незабаром поверне окупований Крим.

Більше новин

Помпео прибув до Японії задля обговорення політики щодо Північної Кореї
Клімкін допускає введення біометричних віз для росіян
У Румунії розпочався референдум проти одностатевих шлюбів
МЗС не збирається закривати консульства РФ в Україні
Росія перетнула всі можливі червоні лінії, - екс-держсекретар США
Україні потрібен закон про подвійне громадянство, але у жодному разі не з РФ

Новини партнерів

Loading...