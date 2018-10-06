У Латвії проходять парламентські вибори

Вперше до влади в Латвії може прийти проросійська партія

У Латвії сьогодні, 6 жовтня, проходять вибори до Сейму, в боротьбі беруть участь 16 партій і політичних об'єднань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Повідомляється, що, за даними опитувань, до Сейму проходять не менше трьох партій. Підтримку близько 15% має демократична партія Saskana, яка орієнтована на проросійського виборця. Далі йде "Союз зелених і селян" (9,8%), третє місце може зайняти нова партія KPV LV - "Кому належить держава" (9,3%). Інші політичні сили мають небагато шансів на потрапляння в парламент.

Попередні дані вказують на те, що існує можливість приходу проросійської Saskana до влади, яка до цього завжди перебувала в опозиції. На минулих виборах вона вже перемагала, але не увійшла до коаліції. У той же час на сьогодні партія засуджує анексію Криму і розірвала співпрацю з "Єдиною Росією".

Нагадаємо, раніше Глава МЗС Латвії заявив, що Україна незабаром поверне окупований Крим.