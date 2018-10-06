У Мадриді кілька тисяч іспанців протестували проти прем'єра Санчеса

Кілька тисяч іспанців у суботу зібралися на антиурядовий протест у Мадриді, організований маргінальною ультраправою групою.

Як повідомляє ЄП з посиланням на Associated Press, близько 3 тисяч учасників демонстрації зібралися перед будівлею парламенту Іспанії.

Люди тримали у руках іспанський прапор, а також прапор часів правління режиму генерала Франко.

Натовп вигукував гасла проти прем'єр-міністра Педро Санчеса, називаючи його "сепаратистом" за готовність зустрітися з керівництвом Каталонії, що виступає за незалежність регіону.

Жоден член мейнстримних політичних партій у мітингу участі не брав.

Санчес прийшов до влади після висловлення недовіри попередньому уряду Маріано Рахоя на початку цього року. Падінню Рахоя посприяли голоси каталонських сепаратистів у парламенті.