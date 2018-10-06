У Манафорта конфісковують квартиру у Trump Tower

Помічники спецпрокурора США Роберта Мюллера приступили до конфіскації на користь держави нерухомості екс-керівника передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це повідомляє телеканал Fox News.

"Команда спеціального радника Роберта Мюллера в п'ятницю приступила до конфіскації квартири у Trump Tower, яка належить колишньому голові кампанії Трампа Полу Манафорту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дана квартира знаходиться в числі чотирьох інших об'єктів нерухомості у Нью-Йорку, які спецрадник Мюллер має намір конфіскувати. Крім того, конфіскації підлягають щонайменше три банківські рахунки і один страховий поліс Манафорта.

У вересні він уклав угоду про співпрацю зі слідством спецпрокурора Роберта Мюллера щодо російської справи.

Згідно з домовленістю, Манафорт погодився позбутися кількох активів, включно з квартирою у Trump Tower і банківськими рахунками.

Як повідомлялося, Манафорт у вересні визнав себе винним за кількома кримінальними обвинуваченнями. Зараз продовжується інший процес над ним, який має завершитися судовим засіданням у рамках розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в Сполучених Штатах.