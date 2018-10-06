У Німеччині хочуть заборонити користуватися мобільними телефонами у школі

86% німців підтримують законодавчу заборону на користування мобільними телефонами в школах за французьким зразком. Про це свідчать результати опитування соціологічного інституту Kantar Public для журналу Der Spiegel, передає ЄП.

У Франції школярам у віці до 16 років заборонено користуватися мобільними телефонами з початку до кінця навчального дня. Мобільний, якщо дитина таки взяла його у школу, має залишатися вимкненим у кишені школяра.

Істотна кількість німців (86%) підтримують цю ініціативу. Наразі така заборона діє лише у Баварії.

Опитування також показало, що майже три чверті німців вважають: мобільники і смартфони шкодять розвитку дітей.

Майже половина респондентів (48%) вважає, що смартфони мають швидше позитивний вплив на сімейне життя та дружбу, оскільки полегшують можливість домовитись про зустріч та загалом полегшують спілкування.

43% опитаних вважають, що мобільні мають таки негативний вплив на сімейне життя.