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Сергій Шелухін, український вчений, історик, письменник, громадський і політичний діяч

У Румунії розпочався референдум проти одностатевих шлюбів

6 жовтня, 2018 - 11:54
Фото Reuters

У Румунії розпочався дводенний референдум з питання одностатевих шлюбів.

Про це повідомляє Reuters.

На всенародне голосування винесено питання про те, чи по закріпити в конституції Румунії визначення шлюбу як союзу тільки між чоловіком і жінкою. Наразі у документі використовують гендерно-нейтральний термін «подружжя».

Референдум проводять з ініціативи громадського руху Коаліція за сім’ю. Його прихильники наполягають на змінах, аби гомосексуальні пари не могли в майбутньому домогтися легалізації одностатевих шлюбів.

Голосування підтримує і впливова Румунська православна церква. Під ініціативою проведення референдуму підписались 3 мільйони людей.

Зі свого боку, правозахисна організація Amnesty International заявила, що таке рішення порушить міжнародні стандарти у сфері прав людини і спричинить гомофобні дискримінації.

Щоб референдум визнали дійсними і такими, що відбувся, необхідна явка на голосуванні щонайменше 30% або понад 5 мільйонів людей.

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