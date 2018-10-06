У Румунії розпочався референдум проти одностатевих шлюбів

У Румунії розпочався дводенний референдум з питання одностатевих шлюбів.

Про це повідомляє Reuters.

На всенародне голосування винесено питання про те, чи по закріпити в конституції Румунії визначення шлюбу як союзу тільки між чоловіком і жінкою. Наразі у документі використовують гендерно-нейтральний термін «подружжя».

Референдум проводять з ініціативи громадського руху Коаліція за сім’ю. Його прихильники наполягають на змінах, аби гомосексуальні пари не могли в майбутньому домогтися легалізації одностатевих шлюбів.

Голосування підтримує і впливова Румунська православна церква. Під ініціативою проведення референдуму підписались 3 мільйони людей.

Зі свого боку, правозахисна організація Amnesty International заявила, що таке рішення порушить міжнародні стандарти у сфері прав людини і спричинить гомофобні дискримінації.

Щоб референдум визнали дійсними і такими, що відбувся, необхідна явка на голосуванні щонайменше 30% або понад 5 мільйонів людей.