У столицю Інгушетії стягують силовиків через акцію проти передачі земель Чечні

У столиці Інгушетії Магасі третій день триває акція протесту проти перегляду адміністративного кордону республіки з Чечнею. Про це повідомляє Кавказький вузол.

"Число учасників акції проти зміни кордону Чечні й Інгушетії, що вирішили переночувати на площі в Магасі, збільшилося до 2500 осіб. Серед протестувальників стало більше жінок і молодих людей, розповіли самі активісти", - йдеться в повідомленні.

Промовці на мітингу розповіли, що планують відправити делегацію противників переділу кордону, у тому числі депутатів парламенту Інгушетії, до повноважного представника президента Росії в Північно-Кавказькому федеральному окрузі (ПКФО) Олександра Матовникова. Активісти підкреслювали, що розраховують вести переговори з Матовниковим без участі глави Інгушетії Юнус-Бека Євкурова. Протестувальники планують підняти питання про проведення санкціонованої акції протесту і подати в понеділок, 8 жовтня, повідомлення про мітинг.

Як зазначається, до місця акції в суботу, 6 жовтня, в Магасі відбувається поступове стягання силовиків і техніки. Усі в'їзди на місце проведення акції блокуються, з'являються нові броньовані вантажівки «Урал». В'їзд, який уранці було відкрито з боку Екажева, теж блоковано.

На сьогоднішній акції протесту в Магасі активісти збирають підписи під вимогою референдуму з питання про кордон з Чечнею. 40 сторінок з підписами вже опубліковано в соцмережах. У числі вимог мітингу і відставка Євкурова.

Масові акції протесту і безстроковий мітинг на площі в Магасі - результат договору Юнус-Бека Євкурова з главою Чечні Рамзаном Кадировим з питання встановлення кордону між республіками. Жителі Інгушетії, обурені секретним характером переговорів про кордон, звинуватили главу в передачі частини інгушських земель Чечні.