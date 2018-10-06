Угода про Brexit може бути досягнена до кінця цього року, - Туск

Угода з Великою Британією щодо її виходу з Європейського Союзу може бути досягнута до кінця 2018 року. Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск в суботу.

17-18 жовтня лідери країн ЄС у межах засідання Європейської ради обговорять ситуацію з переговорами щодо Brexit.

"Не можна сказати, чи зможемо ми прийти до завершення (переговорів - ред.) у жовтні. Якщо ні, тоді ми це зробимо у листопаді", - заявив у свою чергу голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

У той же час він зазначив, що "є підстави вважати, що потенціал зближення між сторонами переговорів в останні дні збільшився".

Необхідно утриматися від сценарію, за якого Brexit відбудеться без домовленостей, - це не стане хорошим варіантом ні для Великої Британії, ні для інших країн ЄС, упевнений Юнкер. "Наше прагнення досягти взаєморозуміння з британським урядом незламне", - запевнив дипломат.

На початку вересня очільник делегації ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє відкинув основні пункти плану прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей щодо виходу з ЄС. Він, зокрема, назвав "неприйнятною" вимогу про створення зони вільної торгівлі та запропоновані Мей митні правила. У свою чергу прем'єр наполягає на тому, щоб зона вільної торгівлі з ЄС після Brexit поширювалася лише на товари, а не послуги, а також щоб припинився вільний доступ громадян держав ЄС на територію Великої Британії.

Каменем спотикання на переговорах також залишається питання про кордон між Ірландією, яка є членом ЄС, і Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства. Мей відкидає пропозицію, згідно з якою Північна Ірландія при певних надзвичайних обставинах може формально залишитися у складі ЄС.

Вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС запланований на 29 березня 2019 року. Суперечки про стратегію Лондона на переговорах з Брюсселем розкололи ряди британської Консервативної партії, яку очолює Мей.