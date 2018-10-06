Україні потрібен закон про подвійне громадянство, але у жодному разі не з РФ

Україні потрібен новий закон про громадянство, але у жодному разі не має бути легалізації подвійного громадянства з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі UA:Харків, передає УНН.

"Я вважаю, що нам потрібен новий закон про громадянство", - сказав Клімкін.

За його словами, питання подвійного громадянства має сенс обговорювати стосовно українців, які виїхали за кордон і хочуть зберегти зв’язок з Україною, але це не стосується Російської Федерації.

"Я категорично заперечую і категорично проти будь-яких навіть ідей чи думок щодо легалізації подвійного громадянства з Росією, з агресором. І всі випадки такого отримання російського громадянства мають відповідно розслідуватись нашими спецслужбами", - зазначив голова МЗС.

Отримати інформацію про те, яка кількість громадян України отримала російські паспорти і хто ці люди, Міністерство закордонних справ України від РФ сьогодні не може, сказав Клімкін.

За словами міністра, до питання кримінальної відповідальності за друге громадянство для українців необхідно ставитися зважено.

"Я вважаю, що нам потрібно над цим дуже уважно поміркувати, але маємо ставитися зважено. У нас у багатьох угорців чи у багатьох румун етнічних є подвійне громадянство. Якщо ми зараз запровадимо для всіх кримінальну відповідальність - вони що, всі за визначенням злочинці? Але щодо Росії і щодо набуття прихованого російського громадянства як (громадянства - ред.) країни-агресора я абсолютно готовий таку можливість розглядати. Я вважаю, що це ідея, яка має обговорюватися", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, Київ вислав угорського консула з Берегового.