Українські водії зможуть довше перебувати у Молдові

Україна та Молдова підписали протокол до двосторонньої угоди про міжнародне автомобільне сполучення, який збільшує кількість днів, дозволених для перебування транспортних засобів на території Молдови та України

Про це повідомила прес-служба українського уряду.

Протокол було підписано під час переговорів прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та прем'єр-міністра Молдови Павла Філіпа у рамках саміту ГУАМ у Кишиневі.

"Протокол урегульовує питання здійснення регулярних міжнародних перевезень і збільшує кількість днів, дозволених для перебування на території Молдови екіпажам транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Угода дає змогу громадянам України та Молдови перебувати на території країн більше ніж 90 днів протягом 180 днів на рік. Угода ще має бути ратифікована парламентами, після чого набуде чинності.

Нагадаємо, Молдова закликає РФ вивести війська з Придністров'я.