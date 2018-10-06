В Іраку сталося два вибухи, є загиблий і постраждалі

В іракському місті Фаллуджа та провінції Салах-ед-Дін сталося два вибухи, внаслідок чого загинула одна особа і поранено щонайменше 16 людей. Про це повідомляє агентство АР, посилаючись на дані місцевої поліції.

"Поліція заявила, що дві бомби вибухнули в колишніх опорних пунктах угрупування "Ісламська держава" в центральній частині Іраку, внаслідок чого загинула одна особа і поранено щонайменше 16", - йдеться у повідомленні.

Вибух припаркованого автомобіля зафіксовано в місті Фаллуджа, на заході від Багдада. Поранення отримали двоє охоронців та троє мирних жителів.

Інша атака була націлена на автобус, який перевозив співробітників нафтопереробного заводу "Аль-Синія" в районі Бейджи, в провінції Салах-ед-Дін. Внаслідок цього теракту один працівник загинув, а ще 11 отримали поранення. Напад стався на автомагістралі Бейджи, на північ від Багдада.

На даний момент жодна з терористичних організацій ще не взяла на себе відповідальності за атаки.

Нагадаємо, у вересні Іран атакував базу курдського опозиційного угруповання в північному Іраку, внаслідок чого 11 осіб були вбиті і від 20 до 30 поранені.