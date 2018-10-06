За добу ООС окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, двоє бійців поранені

Упродовж минулої доби, 5 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі – 7 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Комишуваха, Троїцьке, Луганське, Шуми, Мар'їнка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Троїцьке противник обстріляв з мінометів 120-го та 82-го калібру, а по опорних пунктах біля Луганського застосовував міномети калібру 120 мм та двічі – калібру 82 мм. Також з мінометів 82-го калібру ворог вів прицільний вогонь по позиціях наших військ поблизу Павлополя та Гнутового. По захисниках Кримського, Луганського та Павлополя крім того окупанти застосовували озброєння бойових машин піхоти, а по оборонцях Комишувахи – протитанковий ракетний комплекс.

В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та 7 поранено.