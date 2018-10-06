За добу у зоні ОСС були поранені 2 українських військових

Двоє українських військовослужбовців отримали поранення з початку сьогоднішньої доби під час бойових дій у зоні ООС на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. У тому числі - тричі з озброєння, забороненого мінськими угодами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вдень ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС в районі населених пунктів Новотошківське, Шуми, Невельське, Мар'їнка, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне та Лебединське.

"Опорні пункти наших військ поблизу Шумів, Гнутового та Лебединського були обстріляні з мінометів 82-го калібру. Крім того, по позиціях біля Лебединського ворог вів вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм", - додали у штабі.

У разі загрози життю військовослужбовців, як повідомляється, командири "приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл".

"У ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил", - сказано у повідомленні.