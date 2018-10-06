ЗСУ братимуть участь у навчаннях НАТО "Trident Juncture 2018"

Збройні Сили України братимуть участь у навчаннях НАТО «Trident Juncture 2018». Про це повідомляє управління зв'язків з громадськістю ЗСУ.

"Протягом тижня група українських офіцерів перебувала в штабі Об’єднаного оперативного командування НАТО «Неаполь», де відбулося командно-штабне тренування у рамках підготовки до Стратегічного військового навчання Північноатлантичного Альянсу «Trident Juncture 2018». Активна фаза «Trident Juncture 2018» за участю 45-тисячного міжвидового контингенту військ відбудеться на півночі Норвегії в період з 25 жовтня по 7 листопада 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Як заначається, окрім 29 країн Альянсу, в навчанні братимуть участь військові підрозділи зі Швеції та Фінляндії.

Командно-штабна фаза навчання триватиме до третьої декади листопада в органах управління та навчальних центрах Альянсу від італійської провінції Кампанія до норвезьких фюльке Трьомсо та Фінмарк.

За сценарієм навчань багатонаціональна коаліція НАТО проводить масштабну військову операцію зі звільнення незаконно окупованої північної частини Королівства Норвегія. Агресором виступає видумана країна «Мурінус», за обрисами якої легко вгадується наш північний сусід.

З вересня цього року 5 українських офіцерів залучено до роботи в секціях штабу багатонаціональної коаліції. Вони успішно пройшли етапи теоретичної підготовки та оперативного злагодження і незабаром вирушать виконувати завдання за своїми напрямками в Неаполі, Рамштайні та Ставангері, зазначили в ЗСУ.