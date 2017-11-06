Астрономи зафіксували найближчу планетну систему до Сонця

Телескоп ALMA в Чилі зареєстрував пил в околицях зірки Проксіми Центавра. Це свідчить про наявність планетної системи біля зірки, вважають астрономи Європейської південної обсерваторії.

Так, світіння холодного пилу спостерігалося на відстані від однієї до чотирьох астрономічних одиниць від зірки Проксима Центавра, тобто від одного до чотирьох відстаней від Землі до Сонця.

Дані спостережень також говорять про можливе існування ще більш холодного пилового поясу, а можливо і багатокомпонентної планетної системи. У Сонячній системі присутні схожі структури значно більшого розміру; вважається, що такі пояси складаються з кам'яних і крижаних часток, яким не вдалося сконденсуватися в планети.

Основний автор нового дослідження Гіллем Англаде з Інституту астрофізики Андалусії (CSIC) в Гранаді (Іспанія) так пояснює значення відкриття: "Пил навколо Проксіми - дуже важлива знахідка. Після відкриття землеподібної планети Proxima b це перше свідчення існування у найближчої до Сонця зірки багатокомпонентної планетної системи, а не просто одиночної планети".

Дані, отримані на ALMA, дозволяють також припустити що навколо Проксіми є й інший, ще більш холодний пиловий пояс вдесятеро далі першого. Якщо це так, то природа цього пояса, дуже холодного і розташованого далеко від більш холодної і слабкої, ніж Сонце, зірки, загадкова. Обидва пояса набагато далі від Проксіми, ніж планета Proxima b, орбіта якої знаходиться від материнської зірки всього за чотири мільйони кілометрів.

"Ці спостереження говорять про те, що Проксима Центавра, можливо, має багатокомпонентну планетну систему з багатою історією взаємодій, які і привели до формування пилового поясу. Інформацію про положення інших, поки не виявлених планет цієї системи можуть дати подальші дослідження", - підкреслив Гіллем Англаде.

Проксима Центавра - найближча до Сонця зірка, слабкий червоний карлик, розташований всього в чотирьох світлових роках від нас у південному сузір'ї Центавра (Кентавра). Точно відомо, що навколо нього обертається схожа розміром на Землю планета Proxima b, виявлена в 2016 році - найближча до нас позасонячна планета.