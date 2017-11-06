"АТБ" готує позов до суду щодо поширення фейкової інформації в ЗМІ

За фактом активного поширення в українському інформаційному полі з 3 листопада 2017 року інформації, про висловлення касира магазину торгової мережі "АТБ" "Харків - це Росія", група компаній "АТБ" готує судовий позов, повідомляють "Українські новини".

Група компаній "АТБ" офіційно заявляє, що Станіслав Федорчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, 2 листопада 2017 року у 20:30, опублікував недостовірну інформацію щодо інциденту, який нібито стався у магазині "АТБ", розташованому у Харкові на вул. Амосова, 26.

Видання пише, що Станіслав Федорчук, зокрема, повідомив про те, що касир магазину "АТБ" нібито відмовилася обслуговувати його товариша, який недавно демобілізувався зі Збройних сил України, українською мовою. Співробітник магазину, нібито заявила, що знає лише одну державну мову - російську, чекає, коли приїдуть російські танки, а також, що "Харків - це Росія". Після сказаного, товариш Станіслава Федорчука, нібито розбив на голові касира десяток яєць. У магазин була викликана поліція.

Все вищевикладене абсолютно не відповідає дійсності, наполягають у компанії. Не існує жодного факту, що підтверджує інформацію, яка опублікована Станіславом Федорчуком, пише видання. Опитування співробітників магазина, як і записи відеоспостереження, спростовують події, викладені Федорчуком на його сторінці в соцмережі Facebook. Також не підтверджують виїзд в магазин за згаданим фактом і співробітники Національної поліції України.

Корпорація "АТБ" вважає дії Станіслава Федорчука неприпустимими, такими, що завдають шкоди не лише ділової репутації "АТБ", але і небезпечними для країни в цілому. Протиставлення українців за мовною ознакою, схвалення насильства на адресу інакомовних, призначення ворогів (колаборантів), поширення завідомо недостовірної інформації - типовий набір інструментів країни-агресора, для ведення інформаційної війни проти України.

Автори матеріалу заявляють, що не гребує такими ж методами та інструментами Станіслав Федорчук, що називає себе патріотом. На думку корпорації "АТБ", фактично маловідомий громадський активіст підвищує власний рейтинг цитованості, поширюючи недостовірну інформацію та розпалюючи мовний конфлікт. На переконання корпорації "АТБ", відповідні інстанції, безумовно, повинні дати однозначну оцінку діям Станіслава Федорчука за викладеними фактами.

Корпорація "АТБ" нагадує, що вона є компанією, яка більше за інші торгові мережі постраждала у результаті бойових дій на сході України. Збитки в Луганській і Донецькій областях від "націоналізації" та обстрілів магазинів, крадіжки майна і грошових коштів, викрадення вантажного транспорту, руйнування складської та торгівельної нерухомості перевищують 7 млрд гривень. З початку проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України мобілізовано 765 співробітників корпорації "АТБ", 10 співробітників корпорації загинули, 6 - отримали поранення.

За останні 2,5 року, корпорація "АТБ" профінансувала 12 програм допомоги на суму понад 24 млн гривень. В даний момент здійснюються спільні проекти з відділом цивільно-військового співробітництва оперативного командування "Схід", об'єднаннями дружин та матерів бійців, учасників АТО, спілками ветеранів АТО.