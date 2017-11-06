Центр оцінювання оприлюднив програми ЗНО-2018

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти доступні програми ЗНО, характеристики сертифікаційних робіт та критерії оцінювання завдань відкритої форми.

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

"У розділі "Предмети ЗНО" розміщено актуальні характеристики сертифікаційних робіт, критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю та програми зовнішнього незалежного оцінювання. Пропонуємо ознайомитися з інформацією, яка допоможе майбутнім учасникам підготуватися до проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року", - йдеться у повідомленні.

У характеристиці сертифікаційної роботи з певного навчального предмета зазначено структуру тесту, кількість та типи завдань, наведено схему нарахування тестових балів і кількість балів, які можна отримати, правильно виконавши всі завдання тесту. Також у характеристиці зазначено час, відведений на виконання тесту.

Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю містять розширену інформацію про нарахування балів за виконання завдань за певним критерієм.

Програми зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року містять вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників з певного навчального предмета. Саме на основі програм ЗНО, які розробляє та затверджує Міністерство освіти і науки України, укладаються тестові завдання сертифікаційних робіт.

Кожен зареєстрований учасник має право скласти тести щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом зовнішнє незалежне оцінювання пройде з одинадцяти предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

Випускникам старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох навчальних предметів буде зараховано як результати державної підсумкової атестації. Ці учасники мають обов'язково скласти: українську мову і літературу; математику або історію України (на вибір учасника); ще один предмет з переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

У 2018 році для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з англійської, іспанської, німецької та французької мов буде використано тести двох рівнів складності: рівня В1 і рівня В2. Новацією цих тестів буде також частина "Розуміння мови на слух", яка передбачатиме прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них.

Випускники старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року, які бажають зарахувати результат зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови як оцінку за державну підсумкову атестацію та вивчали цю мову на профільному рівні, мають складати відповідний предметний тест рівня В2.

Також в наступному році зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури проходитимуть учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту. Таким учасникам результати тестування з цього предмета зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти.