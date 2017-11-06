Деяким пенсіонерам вигідніше перейти зі спецпенсії на звичайну, - Розенко

Нині в Україні складається ситуація, коли вигідніше отримувати пенсії за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ніж за спеціальним законом. Про це сказав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в ефірі телеканалу «112 Україна», інформує Урядовий портал.

«Багато науковців і державних службовців зараз скаржаться на те, що їм не перерахували пенсії. Таким людям варто звернутися до Пенсійного фонду України і прорахувати доцільність перейти зі спеціальної пенсії на звичайну пенсію. Звичайна пенсія зараз може бути значно вищою, ніж колишня наукова пенсія чи пенсія державного службовця», - сказав він.

«Пенсійний фонд отримав від мене відповідні доручення і всі необхідні перерахунки будуть здійснені в присутності людини і дуже швидко. Ми виберемо і найкращий час для перерахунку пенсії, і найкращий спосіб», - наголосив Віце-прем’єр-міністр.

Віце-прем'єр також підкреслив, що у процесі осучаснення не підвищувалися пенсії чиновникам різних рівнів. «Ми не підвищували пенсії ні колишнім прокурорам, ні суддям, ні народним депутатам чи міністрам, ні чиновникам різних рівнів. Осучаснення пенсій стосується, насамперед, тих людей, які пропрацювали все життя справді на важких професіях. І найбільше підвищення відбулося у тих, кому з 2011 року не було зроблено жодних перерахунків пенсій», - зазначив він.