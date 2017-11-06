Фахівці NASA вперше протестували систему відстеження небезпечних астероїдів

Першу перевірку фахівцями NASA пройшла технологія відстеження потенційно небезпечних навколоземних об’єктів. Дослідники спрогнозували траєкторію руху астероїда за допомогою декількох різних методів.

Міжнародна група астрофізиків під керівництвом NASA вивчила невеликий навколоземний астероїд 2012 TС4, що пройшов в безпосередній близькості від Землі 12 жовтня 2017 року, пише Tehnot.

Нова система розроблена в рамках міжнародної організації International Asteroid Warning Network (IAWN). Вона об’єднує дані космічних телескопів і наземних спостережних приладів, розташованих по всьому світу.

Спостереження почалися в липні 2017 року. На основі зібраних даних астрофізики розрахували траєкторію руху астероїда і спрогнозували, на яку відстань тіло здатне наблизитися до Землі. При цьому враховувався вплив безлічі явищ, здатних впливати на траєкторію, в тому числі тиск сонячного світла. Також мережа оптичних телескопів досліджувала, наскільки швидко обертається астероїд. Вчені встановили, що 2012 TС4 перевертається кожні 12 хвилин, здійснюючи своєрідні «перекидальні» рухи. Форма астероїда виявилася витягнутою, його довжина склала близько 15 метрів, ширина — близько 8 метрів. За особливостями відбиття світла від поверхні вдалося приблизно встановити склад космічного тіла.

У перспективі IAWN планує застосувати цю комбінацію методів і в дослідженнях інших навколоземних астероїдів. Учасники проекту підкреслюють: щоб виявити потенційно небезпечні астероїди, необхідна не тільки розвинена техніка, а й постійна співпраця вчених із різних країн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 12 жовтня, повз Землю пролетитів астероїд завбільшки з будинок. За об'єктом пильно стежила глобальна мережа телескопів.