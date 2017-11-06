Геращенко запропонувала створити при МінТОТ відділ правової допомоги родинам політв'язнів

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко наполягає на створенні при Міністерстві з питань тимчасово окупованих териотрій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) відділу правової допомоги родинам заручників і політв'язнів. Про це вона написала у Facebook.

"На Погоджувальній раді порушила питання негайного вирішення проблеми правової допомоги родинам політв'язнів Кремля. Цього тижня ВР розпочинає розгляд проекту бюджету - 2018. Наполягаю на негайному створенні в МінТОТ відділу правової допомоги родинам заручників і політв'язнів. Наполягаю на збільшенні Фонду правової допомоги українцям за кордоном при МЗС, куди окремим бюджетним рядком маємо закласти фінансування адвокатів політв'язнів і можливість допомоги родинам, які їдуть на ці судові засідання", - зазначила перший віце-спікер.

Вона також наполягає на створенні Фонду підтримки родин заручників на окупованих територіях при МінТОТ, який має надавати психологічну, правову і (найнезахищенішим родинам цивільних заручників) адресну допомогу. За її словами, потрібно закласти в бюджет кошти на ці потреби.

Геращенко розповіла, що в Мін'юсті існував відповідний фонд допомоги, "але в мене є питання його ефективності, і зараз я разом з колегами готую запит щодо використання коштів цього фонду".

Перший заступник керівника парламенту також поінформувала, що МЗС звернулося до європейських і американських колег, аби вони направили акредитованих у РФ дипломатів на розгляд справи викраденого в Мінську співробітниками ФСБ українця Павла Гриба, яка розглядається в російському суді 7 листопада.

Геращенко підкреслила, що українські консули будуть, але потрібний міжнародний розголос, необхідно "реагувати на викрадення українців: студентів, прикордонників, цивільних, - до яких масово зараз вдається РФ" .