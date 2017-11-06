Гриневич відвідає штаб-квартиру НАТО з метою ознайомити союзників з новим законом "Про освіту"

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич у понеділок відвідає штаб-квартиру НАТО. Метою візиту є ознайомлення союзників по Альянсу з новим законом України «Про освіту», зокрема, щодо його мовної статті, яка має забезпечити належний захист прав національних меншин, а також розвиток державної української мови. Про це з посиланням на дані Місії України при НАТО пише Укрінформ.

Під час візиту Гриневич зустрінеться з представниками країн-членів Альянсу на рівні послів.

Як повідомлялося, через необгрунтовану критику мовної статті українського закону про освіту Угорщина заявила про намір блокувати європейську і навіть євроатлантичну інтеграцію України. Зокрема, НАТО не включив у свій порядок денний засідання Комісії Україна-НАТО, яке ініціювалося на 6 грудня.