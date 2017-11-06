КМДА опублікувала перелік медзакладів столиці, у яких можна вакцинуватися від грипу

У столиці збільшили перелік закладів охорони здоров’я для проведення щеплень проти грипу. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляють у прес-службі відомства.

Він зазначив, що однією з важливих умов успішної вакцинації є збереження «холодового ланцюга», тому оглядовий кабінет лікаря, аптечний пункт та кабінет щеплень розташовані максимально близько.

Зазначимо, вартість вакцини «Ваксигрип» в мережі аптек комунального підприємства «Фармація» складає 180,85 грн, а за наявності Картки киянина – 169,10 грн.