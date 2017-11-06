Космічні агентства України і Канади підписали Меморандум про взаєморозуміння. Цей документ розширює співпрацю країн в авіакосмічній сфері та літакобудуванні.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України, підписання проходило в Монреалі, на церемонії був присутній прем’єр-міністра України Володимир Гройсман. Він заявив, що цей документ стане новою сторінкою у співробітництві двох країн, пише Tehnot.

У Кабміні уточнили, що Україна та Канада обговорюють низку спільних проектів, у тому числі будівництво літака Ан-132, створення стартового комплексу для космічних запусків у канадській провінції Нова Шотландія і проект кооперації канадських і українських підприємств у запуску наносупутників з допомогою ракети-носія Микроспейс-2.

Важливо відзначити, що ряд європейських космічних програм вже використовують українські ракетні двигуни.

Зрозуміло, центральні ЗМІ Росії не забули розповісти про те, як Україна розпродає залишки своєї ракетно-космічної промисловості. Однак якщо говорити предметно, то співробітництво з Канадою дійсно може стати проривом для українського ракетобудування. Втім, поки загадувати рано.