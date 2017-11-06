Креативний продюсер ZIKу представить свою режисерську роботу про одеситів на Донбасі

6 листопада о 15.00, в кінотеатрі «Планета кіно» (ТРЦ «БЛОКБАСТЕР») відбудеться прес-конференція, присвячена прем’єрі документального фільму «Одесити на Донбасі». Режисер стрічки – креативний продюсер телеканалу ZIK Олександр Авшаров. Про це повідомляють організатори заходу.

«Одесити на Донбасі» – повнометражний документальний фільм, створений Міжнародним продюсерським центром «Фор-Пост» на замовлення Державного агентства України з питань кіно.

Головні герої фільму – одесити, які брали участь у бойових діях в зоні АТО. Дмитро Олегович, Євген Титаренко, Роман Колдомасов, Євген Лата, Андрій Скороход, Віктор Погодін, Дмитро Васильєв. Всі вони дуже різні, й причини поїхати на фронт у кожного – свої. В кожного – своя «військова історія». Хтось отримав тяжкі моральні та фізичні травми. А комусь навіть вдалося знайти в труднощах, що довелось пережити, додаткову мотивацію для життя та творчості. Хтось готовий повернутися в зону АТО та продовжувати боротьбу. А комусь ніколи більше не побачити рідне місто.

Деякі герої, що повернулися до мирного життя, зрозуміли, що війна для них, як і для країни, ще не закінчена. Тому що «свої» іноді можуть бути не менш жорстокими, ніж «чужі».

Зйомки фільму проходили в Києві, Дніпрі, Одесі, а також на передовій зони АТО.

Прокат фільму стартує з прем’єри, що відбудеться 8 листопада в Одесі (кінотеатр «Планета кіно»). Потім стрічку покажуть у Києві, Львові, Харкові та Сумах.

У прес-конференції братимуть участь Пилип Іллєнко, голова Державного агентства України з питань кіно, Сергій Неретін, заступник голови Державного агентства України з питань кіно, а також творці фільму – Олександр Дріз (генпродюсер), Олександр Авшаров (режисер), Тарас Ткаченко (художній керівник).

Генеральний продюсер фільму – Олександр Дріз, керівник МПЦ «Фор-Пост», в активі якого ціла низка документальних фільмів на військову тематику (в цьому році, крім «Одеситів...», на телеекрани вийдуть картини «Перехрестя Балу» і «Заміновані вірністю»).

Режисер – Олександр Авшаров (режисер циклу документальних фільмів для каналу «112. Україна», креативний продюсер телеканалу ZIK).

Художній керівник – Тарас Ткаченко (володар премії «Золота дзиґа» за фільм «Гніздо горлиці», режисер і сценарист).

Сценаристи – Олександр Лірчук, Юлія Коршунова. Оператори – Максим Савченко, Антон Борисюк.

Музика для фільму була надана відомим українським гуртом «АтмАсфера».