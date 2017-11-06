Mercedes почала тестувати спортивний електромобіль

Компанія Mercedes, судячи з усього, почала тестувати свій електричний суперкар, який розробляється останні 4 роки. Його фотошпигуни зняли на треку Нордшляйфе, пише Tehnot.

Судячи з усього, це тестова версія, яка має кузов Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive. Начинка, ймовірно, інша. Також добре видно, що машина оснащена спеціальним вимірювальним обладнанням. Бути може, частина його використовується і для тестування автопілота.

Раніше Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive мав двигуни на 740 к. с. з батареєю на 60 кВт*год. Враховуючи, що він був створений в 2010 – це неабиякий прогрес.