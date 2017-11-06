Мей обіцяє бізнесу перехідний період після Brexit

Прем'єрка Британії Тереза Мей у своєму зверненні до керівників бізнесу та лобістів у Лондоні спробувала розвіяти побоювання щодо різкого Brexit-переходу у 2019 році.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Times.

Вона повторила свою мету, що бізнес зможе скористатися "строго обмеженим перехідним періодом", протягом якого торгівля з ЄС буде продовжуватися, як і раніше.

Це суперечить вимогам деяких прихильників "жорсткого" Brexit, які наполягають на максимальній автономії в торговій політиці та правилах з першого дня Brexit.

Мей також виклала своє бачення ролі уряду, обіцяючи сприяти "стратегічному партнерству" з бізнесом, який бере за основу довгострокові відносини з сектором фінансових послуг.

За інформацією Reuters, у понеділок найбільша британська телекомунікаційна компанія BT (BT.L) заявила, що найголовніше - це "отримати певну впевненість" щодо перехідного періоду.

Виконавчий директор BT Гавін Паттерсон сказав, що певність щодо перехідного Brexit-періоду потрібна до початку наступного календарного року.