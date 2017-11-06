Міжнародна спільнота не хоче кіпрського варіанту на Донбасі, - Волкер

Росія має два варіанти дій на Донбасі – створити заморожений конфлікт або вивести свої сили та сприяти розміщенню миротворців ООН, кіпрський варіант не розглядається.

Про це заявив спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН.

"Росія має два варіанти дій на Донбасі. Якщо вони хочуть створити заморожений конфлікт, як в Абхазії, Південній Осетії, чи Придністров’ї, то це буде їм багато коштувати. Однак, якщо захочуть, вони це зроблять попри великі витрати", - заявив спеціальний представник США на брифінгу в Державному департаменті.