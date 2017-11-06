Онищенко оформлює громадянство Німеччини

Олександр Онищенко подав необхідні для отримання німецького громадянства документи ще кілька місяців тому, повідомив в інтерв'ю Deutsche Welle бургомістр селища Герцлаке Ганс Бескен (Hans Bösken). Очільник громади розраховує, що невдовзі український політик матиме німецький паспорт.

Бескен особисто сприяє Онищенку в отриманні німецького громадянства, зокрема, звернувся до вищих інстанцій з рекомендаційним листом, в якому наголосив на визначній ролі, яку український мультимільйонер відіграє для його громади.

"Я кілька разів перепитував щодо стану справ. Як мені дали зрозуміти, процес просувається успішно. Я сумнівався, що все вдасться зробити так швидко, однак за актуальною інформацією все має вирішитися позитивно", - зазначив бургомістр у розмові з DW.

За його словами, Онищенко, який володіє на території громади великим маєтком і стайнею для тренування спортивних коней, влітку зареєстрував у Герцлаке місце проживання. З огляду на тривалий легальний статус перебування у Німеччині і відсутність у цій країні кримінальних справ проти нього він, вочевидь, відповідає критеріям на отримання громадянства.

Ганс Бескен пояснив, що сприяє українському мультимільйонеру у паспортному питанні, оскільки сподівається, що Онищенко принесе користь його громаді. Українець пообіцяв бургомістру, що в майбутньому вкладатиме гроші в організацію у Герцлаке міжнародних змагань з кінного спорту на найвищому рівні. Про проблеми з законом новоспеченого односельця в Україні сільський голова чув, однак "не береться давати цьому оцінку". Своєю чергою, Олександр Онищенко відмовився від спілкування з DW. Його адвокати не відповіли на запитання редакції.

Онищенко втік з України торік, коли з нього зняли депутатську недоторканість. Національне антикорупційне бюро звинувачує депутата у розкраданні природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності підконтрольних йому компаній з ПАТ "Укргазвидобування". В результаті дій депутата, заявляють у НАБУ, державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень. Онищенко запевняє, що кримінальне переслідування відбувається з політичних мотивів - за вказівкою президента України Петра Порошенка.