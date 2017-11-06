Paradise Papers: Журналісти опублікували документи топ-чиновників про офшорні фірми

Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) в неділю, 5 листопада, оприлюднив нове журналістське розслідування Paradise Papers "Документи райських островів" на підставі чергового витоку документів з офшорних фірм про рахунки топ-чиновників.

Відзначається, що витік документів сталася з реєстрів офшорних фірм, які базуються на Бермудських островах і в Сінгапурі, у зв'язку з чим вони отримали назву "документи райських островів".

Як стверджують в OCCRP, документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung, яка поділилася ними з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ), який організував спільне розслідування з десятками відділень по всьому світу, включаючи проект (OCCRP).

У 20:00 за київським часом свої розслідування оприлюднили 400 журналістів з 67 країн, в тому числі і України. Журналісти українського партнера OCCRP, проекту "Слідство.інфо", виявили в розкритих документах прізвища десяти українців, які мають офшорні рахунки на "райських островах".

Офшори на екзотичних островах журналісти виявили також у президента Петра Порошенка. В розслідуванні "Слідство.інфо" на підставі витоку документів стверджується, що у глави держави був відкритий офшор на Британських Віргінських островах з метою мінімізації сплати податків його фірми Roshen.

На даний момент відомо про згадку в Paradise Papers прізвищ ще двох українців - топ-менеджера "Нафтогазу" Сергія Алексєєнка та одного з колишніх соратників Віктора Януковича Антона Пригодського.

Нагадаємо, 3 квітня 2016 року журналісти і десятки ЗМІ по всьому світу одночасно опублікували матеріали про власників великих офшорів, грунтуючись на даних "Панамського архіву" - збірки документів про офшорні схемах маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca. Серед власників офшорів виявилися більше сотні впливових політиків і відомих персон, в тому числі президент України Петро Порошенко.