Підприємцю, який привласнив виділений на ремонт шкіл Донеччини мільйон, "світить" 12 років в’язниці

На Донеччині підприємцю, який привласнив понад 1,2 млн грн, виділених на ремонт шкіл та дитячого садка, загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Слідчі встановили, що директор товариства з обмеженою відповідальністю протягом 2015 року уклав 4 договори з відділом освіти Мар’їнської райдержадміністрації та Богоявленською сільською радою про ремонт трьох загальноосвітніх шкіл та дитячого садочка.

Загальна вартість робіт згідно із договорами склала майже 3,4 млн грн.

"За ці кошти підприємець мав виконати капітальний ремонт котельного обладнання у закладах. Проте, як виявили слідчі, у проектно-кошторисній документації чоловік значно завищив вартість обладнання, а частину робіт взагалі фактично не виконав, привласнивши таким чином понад 1,2 млн грн бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.

Директору товариства загрожує до 12 років ув’язнення за: привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізацію або відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та службове підроблення згідно КК України.

Наразі обвинувальний акт направили до суду.